Сериал The Last of Us обогнал «Дом дракона» по числу зрителей

Cериал The Last of Us, снятый по одноименной игре, обогнал приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона» по числу зрителей. Об этом сообщает «Лента.ру» с ссылкой на The Hollywood Reporter.

Фото: Кинопоиск

Первые шесть серий проекта The Last of Us посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO. Сериал «Дом Дракона» в прошлом году представил на одну серию больше и в сумме собрал 29 миллионов зрителей.

По данным издания, последнюю вышедшую серию The Last of Us посмотрели 8,2 миллиона человек. С момента выхода первого эпизода проекта количество зрителей увеличилось на 74 процента. Известно, что создатели шоу Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин ранее заявили, что снятый по игре сериал не будет завершен только вторым сезоном, съемки которого уже начались.

The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший смертельный вирус.