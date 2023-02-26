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Прокуратура проверит информацию о нарушении прав сотрудников Wildberries

Прокуратура Московской области проверит сведения о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries. Проведение проверки поручено Генпрокуратурой России, сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры.

«Проверочные мероприятия организованы по размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников Wildberries, в том числе о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы. В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций», - сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries решили объявили забастовку из-за новой системы штрафов, предусматривающей удержание до 100% платы за бракованный товар.