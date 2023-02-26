В России и мире

Госдума приняла закон о правилах отдыха на охраняемых природных территориях

Госдума приняла закон об основных принципах рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), внесенный группой депутатов.

Законопроект закрепляет, например, такие понятия, как индивидуальный подход, использование экологичного транспорта и оборудования, вовлечение в работу местных жителей, пишет РИА Новости.

При этом правительство РФ, региональные и местные органы власти будут вправе устанавливать особенности на ООПТ соответствующего уровня, а также перечни некапитальных строений, сооружений и объектов благоустройства, допускаемых к созданию на таких территориях.

Вся работа в нацпарках будет осуществляться с учетом предельно допустимых рекреационных нагрузок. Они должны рассчитываться для каждого заповедника отдельно и утверждаться профильным федеральным органом. При этом сохраняются действующие запреты на осуществление деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам, включая запрет капстроительства.