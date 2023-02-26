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Google включит искусственный интеллект в работу Gmail

ИТ-гигант Google анонсировал свой первый пакет облачных продуктов Workspace, куда будет встроен искусственный интеллект, во многом схожий с ChatGPT, сообщается в пресс-релизе компании. На первое время работу нейросетей собираются добавить только в Google Docs (Документах) и Gmail. При этом пример работы новой системы был показан в возможности генерации описания для вакансии.

Так, нейросеть вначале формулирует короткую подсказку, а затем система сама пишет необходимый текст. Далее ИИ получит функцию писать, проверять и переписывать тексты, а также вносить свои предложения по необычным и интересным идеям, пишет RuNews24.

В почте Gmail уже ранее заработали функции «Умного ответа» и «Умного создания», теперь же искусственный интеллект сможет дополнять небольшое письмо или даже уменьшать длинное. Кроме того, нейросеть позволит менять тон письма на более официальный или дружеский. Плюс к этому ИИ научится создавать маркированные списки.

На будущее генеративный искусственный интеллект включат в облако Vertex AI и App Builder, в связи с чем разработчики обещают скорое открытие доступа к API.

Отмечается, что ИИ в Google Docs и Gmail на первых порах появится только для ограниченного круга тестировщиков уже в марте. Далее же технология распространится на всех пользователей Google, но точных сроков в компании не называют.