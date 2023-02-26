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Роскомнадзор разблокировал сайт музыкального сервиса last.fm

Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального портала last.fm, запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена, сообщило ведомство.

«Шестнадцатого марта Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального портала last.fm. Запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена», - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ведомства проверили поступившую информацию об удалении противоправного контента, пишет РИА Новости. «Блокировка снята, портал last.fm и мобильные приложения вновь доступны для российских пользователей», - добавляется в сообщении ведомства.

В начале марта запись об ограничении доступа к сайту музыкального онлайн-сервиса Last.fm появилась в реестре ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России. В ведомстве тогда поясняли, что доступ был ограничен за распространение недостоверной общественно значимой информации.

Last.fm, запущенный в 2002 году, представляет собой музыкальный сервис, который подбирает для пользователя новую музыку, исходя из его предпочтений.