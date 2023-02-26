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День святого Патрика отмечают в мире 17 марта

День памяти покровителя Ирландии, святого Патрика отмечают в мире 17 марта. Святой Патрик, по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. По одной из версий, он скончался предположительно в 461 или в 493 году.

Фото: ru.freepik.com

В честь святого Патрика устраивается парад с песнями, плясками и ирландским пивом. Считается, что 17 марта — праздник не только ирландского святого, но и ирландской души, пишет calend.ru.

Этот праздник перерос национальные границы и стал своего рода международным днем Ирландии. В разных городах мира — в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Мельбурне празднуют день святого Патрика. Яркие шествия, парады и гуляния людей, одетых в зеленое (национальный цвет Ирландии) заметны всюду, где проживают ирландцы. В петлицу в этот день вдевают клевер, символ Ирландии и удачи.

В Ирландии существует традиция прикреплять к одежде трилистник, символизирующий крест, цвет католицизма, да и символьный цвет самой «изумрудной страны». Сложен церковный гимн, в котором повествуется о том, что святой Патрик при помощи трилистника прервал языческий ритуал, который совершался в селении Тара, королевской столице Ирландии тех времен.

Святой Патрик — один из самых почитаемых во всем мире святых. Западная Церковь отмечает день его памяти 17 марта, в ряде православных Церквей его память чтут 30 марта по новому стилю (17 марта по старому стилю).