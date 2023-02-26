Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с государственным визитом

По приглашению президента Владимира Путина 20–22 марта с государственным визитом Россию посетит председатель КНР Си Цзиньпин, сообщила пресс-служба Кремля.
Два лидера обсудят вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, пишет РИА Новости.
Во время визита Си Цзиньпина в Россию запланирован обмен мнениями с Путиным в контексте углубления сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене.
По итогам переговоров состоится подписание ряда важных двусторонних документов, подчеркнули в Кремле.