В России и мире

Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию с государственным визитом

По приглашению президента Владимира Путина 20–22 марта с государственным визитом Россию посетит председатель КНР Си Цзиньпин, сообщила пресс-служба Кремля.

Два лидера обсудят вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, пишет РИА Новости.

Во время визита Си Цзиньпина в Россию запланирован обмен мнениями с Путиным в контексте углубления сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене.

По итогам переговоров состоится подписание ряда важных двусторонних документов, подчеркнули в Кремле.