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Латвия запретила въезд певцу Шаману

Латвия внесла в «черный список» за поддержку российской спецоперации на Украине 35 россиян, среди них актеры, телеведущие и политологи, сообщил в пятницу МИД балтийской республики.

«Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение внести в список нежелательных для Латвии лиц 35 человек, поддерживающих... (спецоперацию - ред.) России на Украине. Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд в Латвию этим лицам на неустановленное время», - приводит сообщение сайта министерства РИА Новости.

Среди лиц, внесенных в «черный список», экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, исполнители Shaman (Ярослав Дронов), Аким Апачев (Гасанов), Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал, телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская, Руслан Осташко, актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов, Станислав Старовойтов, политологи Евгений Сатановский, Ростислав Ищенко, Геворг Мирзаян, Дмитрий Евстафьев, журналисты Юлия Витязева, Михаил Шахназаров.

Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд более ста российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.