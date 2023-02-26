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Кремль назвал ничтожным решение Международного уголовного суда об ордере на «арест» Путина

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), а его решения считает ничтожными. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал выдачу указанным органом ордера на «арест» президента страны Владимира Путина, сообщает ТАСС в пятницу, 17 марта.

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой», — подчеркнул он.

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Ранее о том, что ордер МУС не имеет под собой правовых оснований и последствий, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Как отмечает «Лента.ру», схожим образом прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая напомнила, что решения МУС не имеют значения для Москвы, так как Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда.

Досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. При этом российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.