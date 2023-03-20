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Случаи заражения сибирской язвой фиксируют среди россиян

Симптомы сибирской язвы выявлены еще у одного жителя Чувашии, это третий случай заражения, сообщает минздрав республики.

«На ухе жителя Чувашии выступило пятно багрово-фиолетового цвета, с отделяемым серозно-геморрагического характера. Это уже третий выявленный случай с подобными симптомами, свидетельствующими о заражении сибирской язвой», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Симптомы были выявлены в рамках мониторинга состояния здоровья тех, кто контактировал с первыми заболевшими.

Глава Чувашии Олег Николаев 15 марта сообщил, что два жителя Цивильского района республики заразились сибирской язвой, они госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Он подчеркнул, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Также власти Чувашии ввели карантин в деревне Старое Акташево, где проживали двое заразившихся.