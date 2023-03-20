В России и мире

Россия может наладить производство процессоров с дружественными странами уже в 2023 году

Глава ассоциации отечественных разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров в своем Телеграм-канале сообщил, что Россия может наладить в течение полугода-года создание процессоров после переговоров с дружественными странами.

Он также отметил, что переговоры ведутся с теми из дружественных стран, где имеются необходимые технологии и производственные мощности, сообщает RuNews24.



Также Макаров добавил, что вместе с этим процессов российские разработчики будут учиться у партнеров в сборке процессоров, набираясь опыта, готовя свои кадры, наращивая компетенции и технологии для отечественных фабрик.

В списке стран, с которыми ведутся переговоры, имеются Малайзия, Китай, Индия и, возможно, Южная Корея, уточнил Валентин Макаров, добавил, по каждой из стран ищут свои подходы.

Сейчас в России разрабатываются собственные 18-нм процессоры, но после начала специальной военной операции поставки компонентов для них из Тайваня прекратились, напомнил эксперт.