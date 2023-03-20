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Уголовное дело возбудили в российском регионе из-за заражения людей сибирской язвой

Следователи возбудили уголовное дело из-за заражения трёх жителей Чувашской Республики сибирской язвой. Сельчанин из деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа забил быка, зараженного сибирской язвой.

При этом он не соблюдал ветеринарное законодательство и не показал животное ветеринару. С 2022 года он также не привил свой скот против сибирской язвы. Из-за его действий сосед и его супруга заразились сибирской язвой. Также заболел ещё один житель деревни, пишет RuNews24.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. По поручению руководителя СУ СКР по Чувашии Александра Полтинина уголовное дело передали в отдел по расследованию особо важных дел.