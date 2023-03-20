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Путин учредил медаль «За храбрость»

Президент России Владимир Путин постановил учредить новую государственную награду - медаль «За храбрость» двух степеней. Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

«Медалью "За храбрость" награждаются граждане Российской Федерации за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Медалью "За храбрость" могут быть награждены иностранные граждане и лица без гражданства"», - говорится в утвержденном указом положении о медали.

В перечне российских медалей новая награда будет третьей - после медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу», пишет ТАСС.