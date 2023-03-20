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Сергей Вострецов: Угроза президенту нашей страны, это все равно, что нападение на наше государство

Председатель «СОЦПРОФ» России Сергей Вострецов прокомментировал в своем Telegram-канале заявление Дмитрия Медведева о том, что заявления Байдена об аресте Путина за рубежом можно приравнять к объявлению войны. По его словам, угроза президенту «нашей страны, это все равно, что нападение на наше государство».

Он отметил, что высказывания президента США— это повод прервать все дипломатические отношения с Америкой, «выдворить их посла как паршивую собаку и отозвать нашего».

«Ну если уж Байден сказал, тогда уж точно международный суд, а не американские игрушки, коими уже давно стали все, так называемые, международные спортивные, киношные, музыкальные и другие организации! Функционал у них разный, а дудка под которую пляшут– одна! Это как в басне Крылова: "Ты виноват, коль хочется мне кушать". Только упустил из виду одно дементный старикашка: русские сами решают, что такое добро и что такое зло! А свои "демократические мерила", как и "демократические ценности" типа ЛГБТ, трансгендеров в армии, зоофилов и прочей нечисти, могут они себе вместе с их "еврошавками" засунуть глубоко- глубоко туда, куда им там нравится! А кто и когда кого судить будет— история рассудит, еще припомнят америкосам и Кадафи,и Саддама Хусейна, и Милошевича и всех невинно загубленных американцами руководителей свободных государств!»- заявил Сергей Вострецов.

Сергей Вострецов также отреагировал на слова министра юстиции Германии Марко Бушмана, который пообещал арестовать президента России Владимира Путина в случае, если тот приедет с визитом в Германию.

«Считаю, что наша судебная система должна фиксировать подобные высказывания деятелей любых уровней власти и немедленно принимать решения об их аресте, где бы они не находились»,- сказал Сергей Вострецов.

Напомним, что 17 марта МУС выписал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в "незаконной депортации детей" с Украины. Так МУС охарактеризовал спасение детей из зоны боевых действий.