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В России и мире

Cеть LTE для устойчивой связи запустил МегаФон на крупнейшем Удоканском месторождении меди

24.03.2023 13:54|ПсковКомментариев: 0

МегаФон построил на территории «Удоканской меди» в Забайкальском крае выделенную сеть LTE для устойчивой связи и автоматизации производственных процессов. Проект частной беспроводной сети для крупнейшего в стране месторождения меди реализован на базе пакетного ядра, разработанного отечественным научно-техническим центром «Протей», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото предоставлено пресс-службой Удоканской меди

Оператор смонтировал технологическую сеть, обеспечивающую полное покрытие производственной территории: карьера и технологического комплекса будущего горно-металлургического комбината, включающего обогатительную фабрику и металлургический завод.

Всего на месторождении установлено 6 базовых станций с широким диапазоном частот, поддерживающих 4G, а также обеспечены резервные каналы связи. Также здесь применяются indoor-решения и другие технологии, обеспечивающие высокоскоростную передачу информации как в помещениях, так и на открытых площадках.

МегаФон первым в России в 2018 году реализовал проект по строительству Private LTE и имеет большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей. Рост популярности этого стандарта обусловлен тем, что он гарантирует надежные и безопасные условия для сбора, передачи и обработки больших данных телеметрии, полученных из разных производственных точек. Закрытая сеть высокоустойчива к помехам, отвечает современным требованиям информационной безопасности и позволяет масштабировать зону покрытия с меньшими издержками и сроками. Это единая, устойчивая и закрытая среда, что важно для стратегических добывающих и промышленных предприятий.

«Это первый проект строительства выделенной беспроводной сети для промышленного производства в Забайкальском крае. Крупные предприятия все чаще выбирают Private LTE для организации внутренних процессов – из-за ее высокой надежности и безопасности, а также расширенных возможностей для цифровизации производства. Частная сеть для “Удоканской меди” построена на оборудовании отечественного вендора, что позволяет оперативно вносить изменения с учетом возникающих потребностей производства», – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

По словам генерального директора компании «Удоканская медь» Алексея Ящука, система обеспечит высокую эффективность термометрического контроля грунтов, мониторинга состояния вечной мерзлоты, контроля технических параметров энергетических систем. Она гарантирует постоянное беспроводное видеонаблюдение, а значит, соблюдение самых высоких стандартов безопасности. «Внедрение системы позволит нам распространить решения и на технологический комплекс второй очереди ГМК “Удокан”, а также на ряд вспомогательных инфраструктурных объектов, например, прирельсовую базу», – отметил он.

В дальнейшем в частной беспроводной сети Удоканского месторождения меди планируется обрабатывать данные с трех тысяч устройств, находящихся в разных местах промышленного комплекса. Современные цифровые решения дают возможность автоматизировать систему управления горнотранспортного комплекса, контроль производительности машин и оборудования, расходования материалов и горючего. Вместе с тем выделенная сеть позволяет повысить уровень безопасности труда, например, на буровзрывных работах.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

«Удоканская медь» создана для реализации проекта освоения Удоканского месторождения меди. Компания входит в многопрофильную группу компаний USM (основатель – А.Б. Усманов). Удокан является крупнейшим неразработанным месторождением в России. Ресурсы месторождения в соответствии с классификацией JORC - 26,7 млн тонн меди, содержание меди в руде в соответствии с классификацией JORC - 1,05%. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края в 30 км от станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали.

Теги: #МегаФон
Источник: Псковская Лента Новостей
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