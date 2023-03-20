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Hyundai и Kia отзовут более 570 тыс. машин из-за опасности пожара от проводки

Корейские автопроизводители Hyundai и Kia отзовут для ремонта 571 тыс. своих автомобилей из-за опасности пожара. Владельцам потенциально проблемных машин порекомендовали парковать их на открытом воздухе, сообщает Associated Press со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA).

Отзывная кампания затрагивает кроссовер Hyundai Santa Fe, выпущенные с 2019 по 2023 годы, а также его гибридную версию, произведенную начиная с 2021 года. Под отзыв также попали пикапы Santa Cruz 2022 и 2023 года выпуска и подзаряжаемый гибрид Santa Fe, произведенный в те же годы. Также отзыв коснется минивэна Kia Carnival.

Как передает «Газета.ру», проблемы связаны с проводкой тягово-сцепных устройств для прицепов, которые поставлялись в качестве заводского оборудования или были установлены дилерами. Выяснилось, что в микросхему, входящую в состав жгута проводов, может попасть вода и вызвать короткое замыкание, даже если у машины выключено зажигание. Известно об одном пожаре и пяти случаях теплового повреждения проводки без возгорания.