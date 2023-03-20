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У фигуриста Романа Костомарова начала отказывать печень

25.03.2023 20:50|ПсковКомментариев: 0

Организм фигуриста Костомарова не справляется с большим количеством получаемых лекарств. У спортсмена начала отказывать часть печени.

Хоть клетки и регенерируются, но врачи предполагают, что в случае необратимых изменений, надо будет ее восстанавливать, сообщает «Пятый канал».

Также фигуристу провели ряд операций по зачистке тканей от некроза, левая рука спортсмена вызывает особое опасение врачей.

Тем не менее, опасений состояние Костомарова не вызывает.

Костомаров был госпитализирован 10 января. Перед этим он пожаловался на слабость и боли в груди. У него была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю.

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В начале февраля из-за развившейся гангрены ему провели операции по ампутации стоп и кистей рук. Эти действия привели к остановке некроза. Также у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга.

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Кроме того, сообщалось, что у Костомарова наблюдаются проблемы с печенью из-за отека и большого количества лекарств.

Ранее, 10 марта, источник сообщил, что за последнее время состояние спортсмена значительно не изменилось. Врачам пока не удается остановить развитие сепсиса, из-за чего не исключена еще одна операционная чистка, однако ее масштаб пока не ясен.

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Теги: #фигурное катание
Источник: Псковская Лента Новостей
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