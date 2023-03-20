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У фигуриста Романа Костомарова начала отказывать печень

Организм фигуриста Костомарова не справляется с большим количеством получаемых лекарств. У спортсмена начала отказывать часть печени.

Хоть клетки и регенерируются, но врачи предполагают, что в случае необратимых изменений, надо будет ее восстанавливать, сообщает «Пятый канал».

Также фигуристу провели ряд операций по зачистке тканей от некроза, левая рука спортсмена вызывает особое опасение врачей.

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Тем не менее, опасений состояние Костомарова не вызывает.

Костомаров был госпитализирован 10 января. Перед этим он пожаловался на слабость и боли в груди. У него была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю.

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В начале февраля из-за развившейся гангрены ему провели операции по ампутации стоп и кистей рук. Эти действия привели к остановке некроза. Также у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга.

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Кроме того, сообщалось, что у Костомарова наблюдаются проблемы с печенью из-за отека и большого количества лекарств.

Ранее, 10 марта, источник сообщил, что за последнее время состояние спортсмена значительно не изменилось. Врачам пока не удается остановить развитие сепсиса, из-за чего не исключена еще одна операционная чистка, однако ее масштаб пока не ясен.