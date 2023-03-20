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Огромный астероид пролетел между орбитами Земли и Луны

26.03.2023 12:35|ПсковКомментариев: 2

Огромный астероид пролетел между орбитами Земли и Луны в ночь с 25 на 26 марта. Об этом сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астероид 2023 DZ2 диаметром от 40 до 90 м пронесся на расстоянии примерно 160 тысяч км от Земли. Астрономы отмечают, что настолько большие космические объекты приближаются к планете раз в десятилетие, сообщают «Известия».

Риск удара астероида по Земле нулевой, однако такое сближение дало ученым возможность как следует его изучить, написало в своем Twitter-аккаунте NASA.

Теги: #космос #астероид
Источник: Псковская Лента Новостей
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