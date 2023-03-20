При взрыве под Тулой пострадали два человека

Взрыв произошел в городе Киреевске Тульской области, по предварительной информации, пострадали два человека.
Фото здесь и далее: Telegram-канал 112
По информации Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», взрыв прозвучал в 15:19. Пострадавшие - 2002 года и 2006 года рождения, получили ранения.
В жилых домах на улице Дорожников повыбивало стекла, также на территории одного из частных домов появилась воронка, уточняет Telegram-канал 112.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, причиной взрыва, по предварительной информации, стал беспилотник с боеприпасом.
Добавим, Киреевск находится примерно в 30 км к юго-востоку от Тулы.