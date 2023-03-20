В России и мире

Путин поручил упростить использование Fan ID

Кабмин должен упростить использования Fan ID – систем идентификации футбольных болельщиков. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, следует из списка, опубликованного на сайте Кремля.

В документе указано, что следует принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Правительство РФ будет исполнять поручение совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), пишет FlashNord.

Срок выполнения задачи – 1 мая. Ответственными определены премьер-министр Михаил Мишустин и глава АСИ Светлана Чупшева.