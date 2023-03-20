В России и мире

Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова улучшается

Врачам удалось остановить распространение некроза у госпитализированного фигуриста Романа Костомарова, его состояние улучшается.

«Костомарову зашили трахеостому, сделали перевязки, пока распространения некроза дальше не идет», — сказал собеседник «Известий».

По его словам, фигуристу продолжают ставить капельницы и проводить лекарственную терапию. В первую очередь она направлена на то, чтобы восстановить пострадавшую из-за большого количества лекарств печень.

Мозговое кровообращение у Костомарова уже в норме. С помощью медперсонала он начинает садиться, а также постепенно учится жевать и глотать. Сейчас фигуристу назначено специальное питание.

Накануне серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух рассказал, что на данный момент «ситуация начала выправляться». Он сообщил, что несколько дней назад олимпийский чемпион записал голосовое сообщение, в котором чувствовалась очень сильная мотивация. Костомаров пошутил, что сейчас «меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята».

До этого, 24 марта, фигуристу практически полностью удалили кисть левой руки. Тогда врачи отмечали, что на тот момент у них не было ясности, будет ли дальше развиваться некроз. Кроме того, сообщалось о проблемах с печенью у фигуриста.

Костомарова госпитализировали 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторой информации, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему провели операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. Позднее у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Фигурист также перенес два инсульта.