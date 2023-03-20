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Начальника отдела морского управления Росгвардии задержали по подозрению в коррупции

Начальник отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков задержан по делу о поставках некачественного вооружения по заведомо завышенным ценам, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Масштабную коррупционную схему удалось пресечь сотрудникам собственной безопасности Росгвардии. Выяснилось, что должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам», - приводит его слова «Интерфакс».

Общий ущерб, нанесенный бюджету, по данным парламентария, составил почти 400 млн рублей.

По материалам собственной безопасности Росгвардии в отношении Волкова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). У него дома и в служебном кабинете прошли обыски.

«Пока он задержан на 48 часов в порядке статьи 91 УПК РФ», - уточнил Хинштейн.