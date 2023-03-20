Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Оазис здоровья под Псковом
и снова в грязи
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Парк у реки Милевки
досрочный выход на пенсию
Договор с «Псковэнергосбыт»
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
о показаниях электросчётчика
Господин Рейтингомер
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
форум работающей молодежи
Антон Минаков о работе ЛДПР
Защита для псковских предпринимателей
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
построй дом своей мечты
Оплата за ОДН с марта
 
 
 
ещё В России и мире 20.03.2023 10:481 Россия поднялась в рейтинге самых счастливых стран в мире на 10 пунктов 30.03.2023 11:320 Пирамиду Хеопса в Египте закроют для туристов 30.03.2023 10:411 Раскрыта новая профессия в IT с зарплатой в 25,8 млн рублей в год 29.03.2023 20:320 Илон Маск и Стив Возняк призвали приостановить обучение нейросетей 29.03.2023 18:340 Начальника отдела морского управления Росгвардии задержали по подозрению в коррупции 28.03.2023 21:000 Бывший муж похитил и убил мать четырех детей в Мурманской области
 
 
 
Самое популярное 24.03.2023 16:130 Река Великая вышла из берегов в Пскове. ФОТО 25.03.2023 21:580 Популярная среди россиян привычка оказалась одним из признаков деменции 24.03.2023 15:266 Псковское Неелово-2 подтопило в результате паводка. ФОТО 29.03.2023 23:480 Похороны шестерых погибших в ходе СВО военнослужащих прошли в Псковской области 25.03.2023 12:187 Фотофакт: Тополь упал на автомобили на Октябрьском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Пирамиду Хеопса в Египте закроют для туристов

30.03.2023 11:32|ПсковКомментариев: 0

Пирамида Хеопса в Гизе будет с июня закрыта для посещений, сообщило министерство туризма и древностей Египта.

Фото: CC0 / jma659

«Цель — приступить к работам по реставрации в рамках программы регулярного обслуживания в пирамидах Гизы. Пирамида Микерина будет открыта для посещений изнутри на протяжении всего периода закрытия пирамиды Хеопса», — приводит заявление ведомства РИА Новости

Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст памятников превышает 4,5 тысячи лет. Комплекс состоит из трех великих пирамид фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина.

Пирамида Хеопса (греческий вариант имени фараона Хуфу, жившего примерно в 2579-2556 годах до нашей эры) — самая большая и древняя из трех Великих пирамид, построенных на плато Гиза. Ее изначальная высота составляла 147 метров. Пирамида сложена из 2,3 миллиона известняковых блоков средним весом 2,5 тонны каждый. Мумия самого фараона до сих пор не найдена.

Теги: #туризм #Египет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о запрете рекламы интимных услуг по всей России?
В опросе приняло участие 178 человек
30.03.2023, 11:320 Артур Гайдук: Врачей на станции скорой медицинской помощи совсем не осталось 30.03.2023, 11:320 Пирамиду Хеопса в Египте закроют для туристов 30.03.2023, 11:290 Петр Алексеенко продемонстрировал лапшу быстрого приготовления на сессии областного Собрания. ФОТО 30.03.2023, 11:270 Стала известна программа концерта «Орган, дудук и кларнет» в Пскове
30.03.2023, 11:180 Олег Брячак призвал максимально упростить процедуру легализации для переселенцев 30.03.2023, 11:100 «Планка»: Проект о фитнесе стартует на «ПЛН FM» 30.03.2023, 11:010 Акция на блинчики с субпродуктами продолжается в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 30.03.2023, 10:520 Уборка снега на улицах Великих Лук продолжалась в течение всей ночи
30.03.2023, 10:411 Раскрыта новая профессия в IT с зарплатой в 25,8 млн рублей в год 30.03.2023, 10:310 Штат ОМВД по борьбе с распространением наркотиков увеличат в Островском районе 30.03.2023, 10:220 Билеты на концерт певца Shaman в Пскове раскупили за месяц до выступления 30.03.2023, 10:120 «Коммунальный ликбез»: Как жильцам добиться исполнения всех пунктов договора с УК?
30.03.2023, 10:050 Псковстат проверит рацион питания населения в Великих Луках 30.03.2023, 09:430 Энергетики восстановили 1740 км ЛЭП в Псковской области 30.03.2023, 09:410 Движение полой воды предсказывает народный календарь 30 марта 30.03.2023, 09:340 Три автомобиля попали в ДТП у Кузнецкого моста в Пскове
30.03.2023, 09:152 Учителей предлагают наделить статусом и соцгарантиями госслужащих 30.03.2023, 09:110 Более 20 тонн сена сгорело в Псковском районе из-за поджога 30.03.2023, 09:000 «Псковэнергосбыт» дачникам: передайте показания для перерасчета 30.03.2023, 08:442 В Госдуме предложили запретить мусоропроводы в жилых домах
30.03.2023, 08:290 День осведомлённости о синдроме упущенных каникул отмечается 30 марта 30.03.2023, 08:100 Псковские музыканты примут участие в мастер-классах московских преподавателей 30.03.2023, 08:000 В Роспотребнадзоре развеяли мифы о холестерине 30.03.2023, 07:400 Вскрытие рек грозит заторами льда в Псковской области
30.03.2023, 07:200 В России законодательно пропишут отличия меда от «пчелиного продукта» 30.03.2023, 07:000 Похолодание на Русской равнине достигнет максимума 29.03.2023, 23:480 Похороны шестерых погибших в ходе СВО военнослужащих прошли в Псковской области 29.03.2023, 22:000 Об изучении церковной дисциплины расскажут псковичам в храме Александра Невского
29.03.2023, 21:530 Псковские игры боевых искусств собрали более 500 участников 29.03.2023, 21:400 Пропавшую два года назад уроженку Эстонии разыскивают в Пскове 29.03.2023, 21:370 Режим повышенной готовности из-за паводка ввели еще в двух районах Псковской области 29.03.2023, 21:300 Без электроснабжения в Псковской области остаются более пяти тысяч человек
29.03.2023, 21:200 Запрет продажи вейпов поддерживают 67% россиян — опрос 29.03.2023, 21:140 Оперу «Алеко» репетируют артисты перед выступлением в Пскове. ВИДЕО 29.03.2023, 21:090 Затор взорвали на реке в Новоржевском районе 29.03.2023, 21:001 Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков
29.03.2023, 20:400 Псковскую молодежь пригласили на смену «Курс молодого бойца. Информационный фронт» 29.03.2023, 20:320 Илон Маск и Стив Возняк призвали приостановить обучение нейросетей 29.03.2023, 20:200 Выставку «Непобедимая красота» в Изборске посетили более тысячи человек 29.03.2023, 20:090 Фамильные гербы дворян Псковской губернии экспонируются в областном центре
29.03.2023, 20:040 Денис Иванов посетил медицинский отряд 76-й дивизии 29.03.2023, 20:000 Российская школьница заказала убийство матери двум подросткам 29.03.2023, 19:550 Зеленоглазый мужчина с черными волосами пропал в Пскове 29.03.2023, 19:480 Стадо косуль заметили в Изборско-Мальской долине. ВИДЕО
29.03.2023, 19:421 В схему организации дорожного движения в Пскове внесут ряд изменений 29.03.2023, 19:400 Игорь Иванов принимает участие с семинаре профсоюза работников жизнеобеспечения 29.03.2023, 19:300 Великолучанин дважды попался на нетрезвом вождении 29.03.2023, 19:290 Представители Союзного государства посетили завод «Велмаш»
29.03.2023, 19:260 Меры по ликвидации последствий паводка на дорогах усилят в трех районах Псковской области 29.03.2023, 19:200 Опасные бактерии нашли в популярных роллах 29.03.2023, 19:195 Место остановки автобусов №1 и №11 поменяют в центре Пскова 29.03.2023, 19:110 Вебинар «Пушкин - русский европеец» проведут «Михайловское» и институт русского языка
29.03.2023, 19:070 Почти 700 км региональных псковских дорог хотят отремонтировать до 2027 года 29.03.2023, 19:000 В Пскове пройдет конкурс разработчиков по созданию миров в Roblox 29.03.2023, 18:590 Поданная жителям псковской Родины горячая вода оказалась опасной для здоровья 29.03.2023, 18:450 Пасхальный концерт органной музыки пройдет в Пскове 16 апреля
29.03.2023, 18:340 Начальника отдела морского управления Росгвардии задержали по подозрению в коррупции 29.03.2023, 18:270 Повышенную пенсию получают более 23 тысяч псковичей старше 80 лет 29.03.2023, 18:220 Александр Козловский призвал усилить сотрудничество псковских и белорусских предприятий 29.03.2023, 18:152 Незаконную продажу сыра из Евросоюза пресекли в Псковской области
29.03.2023, 18:000 Картины Евгения Климова из псковского музея покажут на выставке в Москве 29.03.2023, 17:572 Эксперт предупредила об опасности одного из популярных псковских родников 29.03.2023, 17:540 Выставку псковского музея временно закроют для посещения 30 марта 29.03.2023, 17:450 Из-за распространения ОРВИ и гриппа в школах Псковской области закрыты 16 классов
29.03.2023, 17:400 Более 20 модульных ФАПов получили лицензии в Псковской области 29.03.2023, 17:330 Стоимость ремонта улицы Пригородной и станции Берёзки в Пскове уменьшилась на 5 млн рублей 29.03.2023, 17:230 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 марта 29.03.2023, 17:202 Союзное государство проведет молодёжный «Форум смыслов» в Пскове
29.03.2023, 17:150 Возможность изменения границ природных территорий обсудили в областном Собрании   29.03.2023, 17:123 Танцующие лыжницы, горячий заезд в купальниках: чем удивил Energy in the mountain в Сочи 29.03.2023, 17:090 50 преступлений выявили псковские полицейские в рамках операции «Быт» 29.03.2023, 17:000 Запись детей в первые классы стартует в Псковской области с 1 апреля
29.03.2023, 16:560 Свыше 20 вакансий открыты в «Псковавтодоре» 29.03.2023, 16:520 Последний участник Великой Отечественной войны умер в Пушкиногорском районе 29.03.2023, 16:430 До -8 градусов похолодает в Псковской области 30 марта 29.03.2023, 16:390 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 14%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru