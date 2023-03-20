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Журналиста WSJ задержали в Екатеринбурге

Корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, сообщила ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства», — говорится в пресс-релизе службы.

Журналиста задержали «при попытке получения секретных сведений». Как утверждается, он «по заданию США» собирал составляющие государственную тайну материалы «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса», пишет РИА Новости.

Следственное управление ФСБ открыло уголовное дело по статье за шпионаж (276 УК).

Как указано на сайте газеты, Гершкович освещал темы, связанные с Россией, Украиной и странами бывшего СССР. До WSJ он работал в агентстве Франс-Пресс, а также в изданиях New York Times и Moscow Times.