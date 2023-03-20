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Росавиация запланировала открытие авиасообщения с несколькими странами

Российские авиаперевозчики могут открыть рейсы в страны Южно-Восточной Азии и Африки. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации 30 марта.

Так, Мьянма, Южная Корея, Тунис, Алжир, Южно-Африканская Республика (ЮАР) могут быть доступны для прямого перелета без пересадок, пишут «Известия».

«В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею. Российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента — Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис, другие государства», — подчеркнул Нерадько.

Комментируя полеты в новые регионы РФ — Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, — руководитель Росавиации заявил, что рейсы пока закрыты «по известным причинам». На данный момент проекты по реконструкции разрушенных аэропортов в ходе обстрелов, в том числе аэропорта Мариуполя, переданы в Министерство транспорта. Ожидается, что мариупольский воздушный порт будет обновлен первым.