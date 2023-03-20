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Из России вышлют эстонского дипломата

Россия высылает эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия Таллина, сообщили в МИД.

«31 марта в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер», — говорится в заявления на сайте министерства. Ей выразили решительный протест из-за безосновательного объявления 24 марта о высылке дипломатического сотрудника посольства России, пишет РИА Новости.

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В МИД отметили, что, исходя из принципа взаимности, Москва предписала сотруднику аналогичного уровня посольства Эстонии покинуть Россию в те же сроки, которые Таллин определил для российского дипломата.

Ванамёльдер также указали, что Москве придется «осуществить и другие ответные меры» из-за настойчивых антироссийских провокаций Таллина.

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На Смоленской площади подчеркнули, что ответственность за полный обвал двусторонних отношений несет эстонская сторона.