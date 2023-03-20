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Фигуриста Романа Костомарова готовят к протезированию

Олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова готовят к протезированию.

Также известно, что врачи отмечают улучшение в состоянии спортсмена. В то же время родственники фигуриста обсуждают с ними перевод Костомарова в клинику в Германии или России, где будет проведено протезирование. Однако, по информации «Известий», это возможно сделать только после того, как будут позволять жизненные показатели пациента.

На протяжении всего лечения Костомарова врачи консультировались с немецкими специалистами по видеосвязи. Жена спортсмена Оксана Домнина также поддерживает связь с докторами из Германии.

Кроме того, Костомарова навещали два профессора для корректировки лечения. Сейчас медики ищут возможность подготовить его для протезирования. Решение о возможном переводе в Германию будут принимать фигурист и его супруга.

Ранее, 28 марта, врачам удалось остановить распространение некроза у Костомарова. Ему продолжают ставить капельницы и проводить лекарственную терапию, чтобы восстановить работу печени.

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27 марта серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух рассказал, что на данный момент «ситуация начала выправляться». Он сообщил, что несколько дней назад олимпийский чемпион записал голосовое сообщение, в котором чувствовалась очень сильная мотивация. Костомаров пошутил, что сейчас «меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята».

До этого, 24 марта, фигуристу практически полностью удалили кисть левой руки. Врачи отмечали, что на тот момент у них не было ясности, будет ли дальше развиваться некроз.

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Костомарова госпитализировали 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторой информации, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему провели операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. Позднее у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Фигурист также перенес два инсульта.