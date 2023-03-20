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Правительство одобрило полный запрет пропаганды оборота наркотиков

Правительство России одобрило законопроект о полном запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков.

«Решение правительства - одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - приводит РИА Новости сообщение кабмина.

Уточняется, что законопроект необходим из-за отсутствия полного запрета пропаганды незаконного оборота наркотиков, в отличие от существующего запрета некоторых из ее элементов, что не позволяет вводить административную и уголовную ответственности за пропаганду незаконного оборота наркотиков в интернете.

Кабмин также принял изменения в закон о противодействии коррупции. Добавляется, что изменения в закон необходимы из-за отсутствия запрета на замещение должностей, связанных с коррупционными рисками, лицами, которые ранее были уволены за несоблюдение антикоррупционных стандартов.