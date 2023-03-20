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Российские туристы госпитализированы после аварии экскурсионного автобуса на Кубе

Пятеро российских туристов пострадали на Кубе в результате аварии, в которую попал экскурсионный автобус, одна россиянка находится в тяжелом состоянии, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в пятницу днем на шоссе, соединяющем муниципалитет Тринидад и провинцию Сьенфуэгос. Экскурсионный автобус, принадлежащий компании Transgaviota, возвращался из города Тринидад на курорт Варадеро. В нем находились российские и французские туристы.

По предварительной информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с выехавшей на встречную полосу автоцистерной. В результате автобус упал в кювет и перевернулся.

Как передает «Интерфакс», после аварии госпитализированы 12 человек, из которых пятеро российские и столько же - французские туристы. Все пострадавшие перевезены в госпиталь имени Камило Сьенфуэгоса.

Одна россиянка находится в тяжелом состоянии, получив множественные переломы ребер. Ей потребовалась операция. Тяжелую травму получил также гид-кубинец. Еще девять пострадавших находятся в стабильном состоянии.