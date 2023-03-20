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Умер оскароносный композитор Рюити Сакамото

Известный японский музыкант, композитор и продюсер Рюити Сакамото умер на 72-м году жизни. Как сообщает издание Yomiuri, он скончался от онкологического заболевания в больнице Токио.

Рюити Сакамото получил известность благодаря музыке к кинолентам знаменитого итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи: «Последний император», «Под покровом небес» и «Маленький Будда». В 1988 году Рюити Сакамото стал первым японцем, получившим «Оскар» за лучший оригинальный саундтрек к фильму «Последний император».

В 1970-х Сакамото основал группу Yellow Magic Orchestra, которая стала одним из пионеров японской электронной музыки.

Как отмечает «Коммерсант», в 2014 году у композитора было диагностировано онкологическое заболевание.