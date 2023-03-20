В России и мире

В «Унесенных ветром» появится предупреждение о «вредных и болезненных» аспектах рабства

Роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» теперь будет сопровождаться предупреждением о триггере для тех, кого затронули описания рабства 19-го века на Юге. Как сообщает британская газета Daily Telegraph, такое решение принял издатель Pan Macmillan.

«Роман включает в себя изображение неприемлемых практик, расистских и стереотипных изображений и тревожных тем, характеристик, языка и образов», — считает издатель.

Отмечается, что копия произведения не была изменена, но в предупреждении упоминаются «шокирующие элементы» и «романтизация шокирующей эпохи в нашей истории».

Новые издания романа также будут включать предисловие писателя-фантаста Филиппы Грегори, в котором объясняются аспекты истории, связанные с «превосходством белой расы».

Как отмечает «Газета.ру», роман «Унесенные ветром» был опубликован в 1936 году. В 1939 году вышла одноименная экранизация книги с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях.