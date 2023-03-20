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В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил

В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Общее руководство проверкой возложено на госсекретариат совбеза Белоруссии.

В минобороны обратили внимание, что в ходе проверки запланировано перемещение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.