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HBO планирует выпустить новый приквел «Игры престолов» о завоевании Вестероса

Телеканал HBO запланировал выпуск очередного приквела сериала «Игра престолов» о завоевании континента Вестерос представителем династии Таргариенов — Эйгоном I.

Скриншот: «Кинопоиск»

Пока проект находится на ранней стадии разработки. У планируемого сериала даже нет сценариста, ведется его поиск. Приквел может стать фильмом, историю которого продолжат в сериале.

Планируется показать историю, как Эйгон Таргариен и его сестры Висения и Рейнис, которые одновременно были ему женами, использовали свою армию и трех драконов, чтобы заполучить власть над шестью из семи королевств Вестероса, пишет «Газета.ру» с ссылкой на Variety.

Таким образом Эйгон стал первым королем Вестероса из династии Таргариенов. Эти события произошли за 300 лет до событий «Игры престолов».