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Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием

Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары средствами поражения в ядерном оснащении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ 4 апреля.

«Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении», - отметил он.

Ранее вооруженным силам Белоруссии передали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении, уже началось обучение белорусских расчетов порядку его применения.

«Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении», - цитирует его РИА Новости.

«С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства», - добавил министр.