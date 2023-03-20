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В России и мире

В Эстонии закрыли доступ к российским телеканалам

05.04.2023 11:26|ПсковКомментариев: 4

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть запрещенные в Европейском Союзе российские телеканалы, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

«TTJA закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть запрещенные в ЕС российские телеканалы, и проинформировал об этом интернет-провайдеров», - цитирует сообщение РИА Новости.

По словам главы департамента Кристи Тальвинг, согласно опросам, упоминание российских каналов в качестве важного источника информации за год снизилось с 33% до 11%, а доверие к ним с 40% до 18%.

«На основании этих цифр можно сказать, что работа по защите эстонского информационного пространства была эффективной», - приводит слова Тальвинг пресс-служба.

Она также отметила, что в Эстонии уже запрещено вещание 50 российских телеканалов и ограничен доступ к 80 сайтам, на которые наложены санкции.

По данным департамента, в Эстонии телезритель по-прежнему может получать разнообразный контент на русском языке. TTJA выдал разрешение на деятельность следующим телеканалам: «Kanal 7», «Kanal 7+», «Kino 7», «Orsent TV», «OTV», «Semejka», «Super Baltic», «Super Plus», «3+ Estonia» и «ETV+». Это не российские телеканалы.

TTJA продолжает мониторинг телеканалов и веб-сайтов. Департамент также продолжит информирование телекоммуникационных компаний о телеканалах и веб-сайтах, распространение которых в Эстонии необходимо прекратить из-за международных санкций.

Ранее по предписанию департамента по всей Эстонии была остановлена трансляция каналов «РТР Планета», «НТВ Ми», «НТВ Мир Балтия», «Беларусь 24», «Россия 24» и TV Centre International. Затем в черный список были добавлены Первый балтийский канал (ПБК), который ретранслирует программы российского Первого канала в странах Балтии, СТС, РЕН ТВ, «Дом кино», «Дом кино Премиум», «Музыка Первого», «Время», «Телекафе», «Бобёр», «O!», «Поехали!», «Карусель».

На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Теги: #Эстония
Источник: Псковская Лента Новостей
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