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В Эстонии закрыли доступ к российским телеканалам

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть запрещенные в Европейском Союзе российские телеканалы, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

«TTJA закрыл доступ к 53 доменам, через которые можно было смотреть запрещенные в ЕС российские телеканалы, и проинформировал об этом интернет-провайдеров», - цитирует сообщение РИА Новости.

По словам главы департамента Кристи Тальвинг, согласно опросам, упоминание российских каналов в качестве важного источника информации за год снизилось с 33% до 11%, а доверие к ним с 40% до 18%.

«На основании этих цифр можно сказать, что работа по защите эстонского информационного пространства была эффективной», - приводит слова Тальвинг пресс-служба.

Она также отметила, что в Эстонии уже запрещено вещание 50 российских телеканалов и ограничен доступ к 80 сайтам, на которые наложены санкции.

По данным департамента, в Эстонии телезритель по-прежнему может получать разнообразный контент на русском языке. TTJA выдал разрешение на деятельность следующим телеканалам: «Kanal 7», «Kanal 7+», «Kino 7», «Orsent TV», «OTV», «Semejka», «Super Baltic», «Super Plus», «3+ Estonia» и «ETV+». Это не российские телеканалы.

TTJA продолжает мониторинг телеканалов и веб-сайтов. Департамент также продолжит информирование телекоммуникационных компаний о телеканалах и веб-сайтах, распространение которых в Эстонии необходимо прекратить из-за международных санкций.

Ранее по предписанию департамента по всей Эстонии была остановлена трансляция каналов «РТР Планета», «НТВ Ми», «НТВ Мир Балтия», «Беларусь 24», «Россия 24» и TV Centre International. Затем в черный список были добавлены Первый балтийский канал (ПБК), который ретранслирует программы российского Первого канала в странах Балтии, СТС, РЕН ТВ, «Дом кино», «Дом кино Премиум», «Музыка Первого», «Время», «Телекафе», «Бобёр», «O!», «Поехали!», «Карусель».

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