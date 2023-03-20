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В России и мире

Кремль анонсировал объемное выступление Путина с речью о внешней политике

05.04.2023 13:00|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин выступит с объемной речью о внешней политике страны на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Мероприятие в среду, 5 апреля, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Традиционно на церемонии с большим, достаточно объемным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин», — заявил Песков.

Он уточнил, что церемония состоится в 15:00 в Большом Кремлевском дворце.

Также стало известно, что в этот день Путин проведет заседание Совета безопасности, на котором планируют рассмотреть вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. На мероприятии с докладом выступит глава МВД России Владимир Колокольцев.

Теги: #президент
Источник: Псковская Лента Новостей
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