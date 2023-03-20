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Обязательный призыв в армию вернули в Латвии

Сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе, сообщила пресс-служба парламента.

«Первый призыв на службу начнется 1 июля», — приводит сообщение РИА Новости.

Согласно закону, обязательному призыву будут подлежать граждане Латвии мужского пола, достигшие 18 лет. Срок службы составит один год.

Напомним, в России призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ стартовал 1 апреля. Всего планируется призвать 147 тысяч человек, не находящихся в запасе, в Псковской области призовут до 800 человек.

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Основной способ вручения повесток псковским призывникам будет электронным.

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Весенняя призывная кампания в России продлится до 15 июля.