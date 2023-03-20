В поисковик Google встроят разговорный искусственный интеллект, схожий с ChatGPT

Корпорация Google готовится внедрить в свой поисковик разговорный искусственный интеллект, похожий на ChatGPT, сообщил заявил CEO Google Сундар Пичаи, отметив, что он будет взаимодействовать с большими языковыми моделями в контексте поиска.
Сундар Пичаи также отметил, что верит в чат-боты с ИИ как в новую возможность для бизнеса, а не угрозу для него. Другими словами, техногигант идет по тропе, проложенной Microsoft, внедрившей ChatGPT в свой поисковик Bing, пишет RuNews24.
Напомним, ранее нейросеть ChatGPT сгенерировала действующий ключ активации для Windows 95.