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Минюст включил журналиста Бабченко* в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов журналиста Аркадия Бабченко*, в том числе за сбор средств для украинских силовиков, сообщает РИА Новости.

«Седьмого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены общество с ограниченной ответственностью "Хроникер"** и А.А. Бабченко*», - говорится в сообщении Минюста.

Также уточняется, что Бабченко* собирал средства в поддержку украинских силовиков, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации.

Кроме того, 7 апреля в реестр включено ООО «Хроникер»**, которое учредил В. Рувинский*, ранее включенный в данный перечень.

В данном случае речь идет о добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр за распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности, пояснили в Минюсте.

Бабченко* неоднократно на протяжении ряда лет в своих публикациях, в том числе в соцсетях, резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. Уже уехав из России, Бабченко* пообещал вернуться в Москву на американском танке «Абрамс» под флагом НАТО.

Имевший российское гражданство Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко* якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко* появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства, информация об «убийстве» Бабченко* была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** Организация, выполняющая функции иноагента.