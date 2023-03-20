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Страдающего от алкоголизма лабрадора впервые вылечили в приюте

В британском приюте впервые смогли вылечить двухлетнего лабрадора, который страдал от алкоголизма, сообщает The Telegraph.

В Плимптоне, Великобритания, в приют привезли двух собак, у которых умер хозяин. Сотрудники заметили, что у них часто происходят судороги, из-за чего животным понадобилась срочная медицинская помощь.

Удалось установить, что перед сном владелец оставлял в свободном доступе алкогольные напитки, которые допивали собаки, вследствие чего у них развился алкоголизм.

Несмотря на оказанную ветеринарами медицинскую помощь, одна из собак умерла. Вторая — лабрадор Коко — четыре недели находилась под наркозом, после чего животному стало легче.

Как передает «Газета.Ру», сотрудники приюта надеются, что Коко найдут новую семью, однако они не считают, что он готов к переезду в новый дом прямо сейчас, так как ему все еще нужно медицинское наблюдение.