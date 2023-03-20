В России и мире

При помощи «умных» камер в Иране будут выявлять женщин без хиджабов

Власти Ирана начали устанавливать в общественных местах и на улицах «умные» видеокамеры, чтобы выявлять женщин, которые ходят без хиджабов или носят их небрежно, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление МВД страны.

Мера призвана предотвратить «напряженность и конфликт между гражданами» и «сопротивление закону о хиджабе». Как пишет Reuters, полиция будет устанавливать личности нарушительниц, после чего они получат уведомления «с предупреждением о последствиях».

В заявлении МВД говорится, что «в контексте сохранения ценностей и душевного спокойствия общества любое индивидуальное или коллективное поведение, противоречащее закону, недопустимо».

Как сообщает РБК, ранее основное внимание тому, как женщины носят хиджабы, уделяла полиция нравов. В декабре ее упразднили после массовых протестов, вызванных гибелью 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини. Девушка была задержана из-за неправильно надетого хиджаба, ее увели в полицейский участок для «перевоспитания». Там у нее, по версии властей, случился инсульт, однако свидетели сообщали, что перед тем, как доставить Амини в отделение, ее избили в полицейской машине. Девушку госпитализировали, однако позднее она умерла.

Ранее в апреле издание «Лента.ру» сообщало, что иранские вузы откажут в образовании женщинам, не соблюдающим правила ношения хиджаба. Отмечается, что все организации высшего образования, находящиеся в ведении министерства образования и воспитания мусульманской страны, освобождаются от оказания образовательных услуг и предоставления социальных гарантий студенткам, не соблюдающим исламский дресс-код.

Согласно закону, принятому после революции 1979 года, женщины в Иране обязаны покрывать волосы и носить длинную свободную одежду, чтобы скрыть фигуру. Нарушительницам грозит штраф или арест. Помимо этого, пишет CNN, нередки случаи нападения на женщин в общественных местах: в начале апреля в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина облил йогуртом двух женщин в магазине за то, что они ходили без покрытых волос; позднее их арестовали. Несмотря на это, пишет Reuters, женщин без хиджабов по-прежнему часто можно увидеть в торговых центрах, ресторанах, магазинах и на улицах по всей стране.