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Стартовали съёмки второго сезона сериала «Дом Дракона»

Телеканал HBO заявил о начале съёмок второго сезона сериала «Дом Дракона». Съёмки стартовали на студии Leavesden в Великобритании.

Шоураннер «Дома Дракона» Райан Кондал отметил, что все любимые персонажи зрителей вскоре начнут строить заговоры за столами совета, а также сражаться на своих драконах, пишет RuNews24 со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Кондал добавил, что его команде не терпится поделиться тем, что они подготовили в новом сезоне.

Во второй сезон шоу войдут восемь эпизодов.

«Дом Дракона» — американский фэнтезийный телесериал, являющийся независимым приквелом «Игры престолов» и вторым сериалом во франшизе «Песнь льда и огня». Проект создали Джордж Р. Р. Мартин и Райан Кондал для телеканала HBO. Оба сериала основаны на серии романов Мартина «Песнь льда и огня».

События «Дома Дракона» происходят за 200 лет до истории, которую показали в «Игре престолов».