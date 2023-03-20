В России и мире

Крупнейший банк ОАЭ стал блокировать инвестиционные счета россиян

Российским клиентам второго по величине банка ОАЭ — Emirates NBD (ENBD) — стали поступать письма, в которых предупреждают о том, что их активы переведут на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам.

Соответствующие ограничения на счета россиян ввели в соответствии с «директивой Евросоюза». Отмечается, что исключений для россиян, которые имеют резидентство в ОАЭ, не предусматриваются, пишет RuNews24.

В письме также говорится, что если российские клиенты – не резиденты ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, то их активы направят на отдельный сегрегированный счет. На него в свою очередь введут лимиты по переводу наличных средств.

Как проинформировали в ENBD, на сегрегированный счет будут отправляться любые купоны, а также дивиденды и поступления от продажи ценных бумаг. Возможности вывести их на собственный счет у россиян не получится.