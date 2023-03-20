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Обнаруженная на дне Тихого океана трещина может вызвать мегаземлетрясение у побережья США

На дне Тихого океана в линии разлома обнаружили трещину длиной около одного километра. Она находится примерно в 80 км от береговой линии Орегона и извергает горячую жидкость.

Проведя исследование жидкости, которая вытекает из трещины, специалисты Вашингтонского университета выяснили, что это своего рода «смазка неисправности», которая помогает тектоническим плитам двигаться плавно, пишет RuNews24.

Напряжение, вызванное отсутствием этой жидкости, может вызвать разрушительное землетрясение, считают эксперты. По мнению ученых, 9-балльное землетрясение может произойти на северо-западе Тихого океана.