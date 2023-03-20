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Шойгу объявил о высшей степени боевой готовности на Тихоокеанском флоте

Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге в рамках внезапной проверки и приведен в высшую степень боевой готовности. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом оборонного ведомства.

Шойгу уточнил, что основная цель — наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника. Тихоокеанский флот выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника. В ходе боевой проверки будет задействована дальняя авиация, пишет FlashNord.

Перед развертыванием сил в районы проведения учений планируется вскрыть подводную обстановку на подходах к пунктам базирования сил флота. Будут отработаны действия по недопущению развертывания сил противника в оперативно важном районе Тихого океана.