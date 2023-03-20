В России и мире

Сериал «Теория большого взрыва» получит еще один спин-офф

Соавтор сериала «Теория большого взрыва» и его спин-оффа «Детство Шелдона» Чак Лорри работает над еще одним проектом. Об этом сообщает Variety.

Пока нет подробностей сюжета нового спин-оффа «Теории большого взрыва». Предполагается, что помимо нового актерского состава артисты прошлых проектов могут появиться в эпизодах в качестве гостей, пишет «Газета.ру».

«Теория большого взрыва» транслировалась на CBS в течение 12 сезонов с 2007 по 2019 год. Премьера «Детства Шелдона» состоялась в 2017 году, и в настоящее время выходит шестой сезон, также известно о производстве седьмого сезона.

Ранее создатели «Теории большого взрыва» Чак Лорри и Билл Прэди прокомментировали возможность продолжения сериала. Лорри и Прэди знают о желании фанатов увидеть воссоединение персонажей, однако им трудно представить, что можно еще снять. Несмотря на то, что создатели не знают, как продолжить историю, Прэди заявил, он хотел бы увидеть, как сложилась жизнь персонажей после финала. Так, он предположил, что Шелдону бы понравился локдаун.