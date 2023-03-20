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«Я отказала Эрнсту и не полетела в космос»: Полина Гагарина призналась, почему не снялась в фильме «Вызов»

Певица Полина Гагарина заявила, что ее приглашали принять участие в первых космических съемках фильма «Вызов». Однако певица ответила отказом на такое предложение.

Два года назад певица призвала актеров прийти на кастинг, чтобы попробоваться на роль в амбициозном проекте. После этого к ней подошли продюсеры картины и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Певице предложили прийти на кастинг и полететь в космос на съемки фильма «Вызов», пишет издание «Voice».

«Даже подходил сам Константин Львович с намеком пройти кастинг и всё-таки полететь в космос. Я просто отшутилась, что из-за своего графика и нескольких концертов подряд не успеваю полететь в космос», — призналась Полина Гагарина. В итоге с режиссером Климом Шипенко полетела актриса Юлия Пересильд.

На этой неделе состоялся звездный показ драмы «Вызов», ставшей первым в мире фильмом, снятом на борту МКС. Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, окончившая псковскую школу №24, встретилась на премьере фильма «Вызов» со своими учителями - Жанной Ушкачевой, Ириной Аксеновой и Александром Цапенко.

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«Вызов» - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.