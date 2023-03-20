В России и мире

На Гая Ричи подали в суд, обвинив в краже сценария фильма «Джентльмены»

На британского режиссера Гая Ричи подали в суд, обвинив в краже сценария для его фильма «Джентльмены», сообщает «Газета.ру» с ссылкой на Variety.

Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Джентельмены»

Иск против постановщика, который был зарегистрирован в Высоком суде Лондона в марте 2023 года, подал сценарист и актер Микки Де Хара. По словам истца, в 2008 году Ричи попросил его написать продолжение гангстерской комедии «Рок-н-рольщик», сюжет которой был основан на личном опыте Де Хары, некогда отсидевшего в тюрьме за изготовление и распространение запрещенных веществ.

В 2018 году сценарист представил Ричи сценарий про героя, напоминавшего будущий образ персонажа Мэттью Макконахи в «Джентльменах». Прочитав сценарий, Ричи ответил, что время гангстерских фильмов прошло, а двумя годами позже выпустил «Джентльменов», в которых Де Хара нашел узнаваемые сюжетные пересечения из своего сценария.

По утверждению сценариста, после того, как фильм вышел в прокат, он написал Ричи с целью указать на сходство между двумя проектами, на что Ричи ответил: «Микки, я и мои люди пытались связаться с вами уже несколько лет. Ответа не последовало. Я рад, что мы сели и поболтали».

В своем иске Де Хара требует от Ричи компенсацию в размере $250 тыс. и процент с проката фильма.