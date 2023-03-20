В России и мире

Лукашенко предложил помощь в восстановлении ДНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным во вторник предложил помощь в восстановлении ДНР, сообщила пресс-служба главы государства.

«Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там, наконец-то, перестали страдать», - цитирует Лукашенко «Интерфакс».

Он также поинтересовался у Пушилина развитием военной ситуации в ДНР, если это возможно.

«На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок - он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?» - поинтересовался президент.