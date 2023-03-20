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Голый прихожанин устроил погром в храме в центре Москвы

Голый мужчина устроил дебош в храме Святителя Николая Чудотворца в Москве.

31-летний прихожанин сначала вел себя вполне культурно. Со слов очевидцев, он пришел с приятелем, поставил свечи, пообщался с батюшкой. После того как друг ушел, его поведение вдруг резко изменилось, сообщает «Московский комсомолец».

Он начал приставать к одному из прихожан - таскать его за шиворот, затем сломал стол, разбил камнем окно, а напоследок снял с себя всю одежду и стал бегать по храму и прилегающей территории.

В церковь вызвали полицию, но прихожанин решил не дожидаться стражей порядка и отправился гулять по центру столицы нагишом. На одной из улиц его задержал патруль.

Хулигана доставили в дежурную часть, куда вызвали наряд «скорой помощи». С медиками приехал психиатр, который решил госпитализировать пациента в специализированную больницу.

Нарушителем порядка оказался ранее неоднократно судимый за мелкое хулиганство и грабеж уроженец Владимирской области. Мужчина ранее принимал наркотики, а с 2014 года ведет асоциальный образ жизни.